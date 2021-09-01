Türkiye Son dakika: Türk askerinin Kabil'den tahliyesi için Bakan Akar'dan açıklama: TSK'nın gücünü gösterdi
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Son dakika: Türk askerinin Kabil'den tahliyesi için Bakan Akar'dan açıklama: TSK'nın gücünü gösterdi

Türkiye

Son dakika: Türk askerinin Kabil'den tahliyesi için Bakan Akar'dan açıklama: TSK'nın gücünü gösterdi

Türk askerinin Kabil'den tahliye edilmesiyle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kabil Havaalanı'ndaki tahliyelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi TSK'nın gücünü bir kez daha gösterdi.' dedi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
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 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'den dönen Türk askeri için düzenlenen törende konuştu.


Akar'ın açıklamaları şöyle:

Kabil Havaalanı'ndaki tahliyelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi TSK'nın gücünü bir kez daha gösterdi. Türkiye dünya barışına hizmet etmenin gururuyla ülkesine dönmüştür. Mehmetçiği gururla karşıladık. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tahliyelere katkı sağlayan herkesi kutluyorum.

Tahliye süresince uçak tahsisi dahil destek sağlayan ülkelee teşekkür ediyorum. Azerbaycan askerlerine tahliye sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bizim bu seviyelere gelmemizi sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Şu anda dahi karada havada ve denizde görevlerini yapan askerlerimize başarılar diliyorum, alınlarından öpüyorum

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