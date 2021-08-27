Son dakika: Türk askerlerini taşıyan ikinci THY uçağı Ankara'ya indi
Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesi sürüyor. Askerlerimizi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 2'nci uçak, Ankara'ya indi.
27 Ağustos 2021, Cuma 14:12 Son Güncelleme:
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Afganistan'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 2'nci uçak, Ankara'ya indi.
Afganistan'dan tahliyelerine karar verilen Türk askerinin tahliyesi sürüyor. Bugün ikinci kafile de Ankara'ya ulaştı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden askerleri taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK-6893 sefer sayılı uçak, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.
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