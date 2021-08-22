Türkiye Son dakika: Türk bayrağına çirkin saldırı! Silahla ateş ettiler

Son dakika: Türk bayrağına çirkin saldırı! Silahla ateş ettiler

Türkiye

Son dakika: Türk bayrağına çirkin saldırı! Silahla ateş ettiler

Antalya'da Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda Türk bayrağına ateş edildi. Türk bayrağında 5 ayrı delik oluşurken Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

22 Ağustos 2021, Pazar 15:52 Son Güncelleme:
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Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda bulunan isim levhasındaki Türk bayrağına silahla ateş edilmesi sonucu 5 ayrı delik oluştu. Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İbradı Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'ndaki isim levhasında bulunan Türk bayrağına saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk bayrağını hedef alarak, silahla ateş etti. Açılan ateş sonucunda Türk bayrağında 5 ayrı delik oluştuğu, isim levhasındaki bazı harflerin de düştüğü görüldü.

Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bayrak güvenlik güçleri tarafından değiştirildi.


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