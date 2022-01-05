Türkiye Son dakika: Türk bayrağını indirmeye çalışan kişinin kimliği belirlendi

Son dakika: Türk bayrağını indirmeye çalışan kişinin kimliği belirlendi

Türkiye

Son dakika: Türk bayrağını indirmeye çalışan kişinin kimliği belirlendi

Karabük'te bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını gören şahsın bayrağa asılıp çekiştirmeye başlaması kameraya yansıdı. Kimliği belirlenen şahıs gözaltına alındı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 09:38 Son Güncelleme:
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Karabük’te bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını çekerek indirmek isteyen Ş.U., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını gören Ş.U., bir anda bayrağa asıldı. Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden indirmeye çalışan Ş.U., iş yeri çalışanları tarafından fark edilince bayrağı bırakarak uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen Ş.U. gözaltına alındı. Ş.U’nun psikolojik rahatsızlığının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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