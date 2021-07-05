Türkiye Son dakika... 'Türk Escobar' Nejat Daş için istenen ceza belli oldu

Son dakika... 'Türk Escobar' Nejat Daş için istenen ceza belli oldu

Türkiye

Son dakika... 'Türk Escobar' Nejat Daş için istenen ceza belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu 'Bataklık' operasyonu kapsamında, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gönen için istenen ceza belli oldu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 15:41 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; ‘Türk Escobar’ diye bilinen Nejat Daş ile uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Çetin Gören’in gözaltına alındığı ‘Bataklık’ operasyonuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu kapsamında, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gönen’in de bulunduğu 73 şüpheli hakkında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından hazırlanan iddianame Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

REKOR CEZA

İddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen’in, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.


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