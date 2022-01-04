Türkiye Son dakika: Türk kadınına hakaret eden 2 Suriyeli için karar!

Son dakika: Türk kadınına hakaret eden 2 Suriyeli için karar!

Türkiye

Son dakika: Türk kadınına hakaret eden 2 Suriyeli için karar!

Suriye uyruklu 2 kişinin görüntülü görüşme sırasında Türk kadınlarına hakaret etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. 2 Suriyeli için karar verildi.

04 Ocak 2022, Salı 13:29 Son Güncelleme:
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Türk kadınına hakarette bulundukları konuşmanın görüntülerinin paylaşılmasının ardından biri İzmir’de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yasağı konulup, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.



YARIN SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.’yı İzmir'de, K.S.A.’yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

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