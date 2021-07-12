Son dakika haberi:ABD New Jersey'de polis, cuma akşamı tüm cep telefonlarına geçtiği 'kaçırma uyarısı' ile milyonlarca Amerikalının takibe aldığı Türk anne Yasemin Uyar'ın (24) eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tennessee'de ormanlık bir alanda gömdüğü cesedin yeri gösteren Rios'un sorgusu sürüyor.

Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar cumartesi gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu doğrularken, çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian ise babasının yanında bulundu.

DEFALARCA TACİZ ETTİ

Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı.

Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.

TAŞINMAYA HAZIRLANIYORDU

Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış. Ayrıca daha önce mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş.

Lisede okurken tanıştığı ancak evlenmediği Tyler Rios'tan kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar'ın babası Türkiye'de yaşıyor.







