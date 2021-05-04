Türkiye Son dakika: Türk Kızılayı yardım paketinden çıkan altınların sahibini arıyor

Son dakika: Türk Kızılayı yardım paketinden çıkan altınların sahibini arıyor

Türkiye

Son dakika: Türk Kızılayı yardım paketinden çıkan altınların sahibini arıyor

Son dakika haberine göre, Türk Kızılayı'na hayırseverlerin gönderdiği yardım paketin içinden altın bebek künyesi, yüzük, küpe ve cumhuriyet altınları çıktı. Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Altınların sahibi her yerde aranıyor. Çünkü altınların bağış değil yanlışlıkla Kızılay’a gönderilen paketin içinde unutulduğu düşünülüyor.

04 Mayıs 2021, Salı 15:52 Son Güncelleme:
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Türk Kızılayı'na hayırseverlerin gönderdiği yardım paketin içinden altınlar çıktı. Paketlerin içinde unutulduğu düşünülen altınların sahibi henüz ortaya çıkmazken

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan konuyla ilgili CNN TÜRK mikrofonuna açıklamalarda bulundu:

“Geçen sene kasım ayının 25'inde Antep tarafındaki lojistik merkezimizde arkadaşlarımız gelen yardımların tasnifini yaparken bir paket buluyorlar ağır olunca içinde altın, küpe bileklik yüzük ve cumhuriyet altınları bulunuyor.”



BEBEK KÜNYESİNDE URAS YAZIYOR

İşte bunun üzerine Türk Kızılay'ı harekete geçti. O altınların sahibi aranıyor. Çünkü altınların bağış değil yanlışlıkla Kızılay’a bağış olarak genderilen paketin içinde unutulduğu düşünülüyor:

“Şayet bağışlamak isteseydi gelirdi kendisi tane tane sayıp belgesini alıp bağış yapardı belli ki yardım yapılan malzemelerin içinde unutulmuş. İçinden bir künye çıktı bebek künyesi üzerinde Uras diye yazıyor, Uras bebeğin künyesi bazı çeyrek altınlarda da bir doğum olmuş hediyeler gelmiş, mavi kurdelalı çeyrek altınlar yakın tarihli.”

Türk Kızılayı altınların sahibini yardımların geldiği bölgede araştırdı ama bir sonuca henüz ulaşılamadı. Genel Müdür İbrahim Altan o aileye seslendi:

Bize başvursunlar. 168 nolu telefonumuza başvurduklarında telefonu ilgili kişiye yönlendirecek. Sorularımıza olumlu cevap aldığımızda buluşup emanetleri teslim edeceğiz. 1 ay daha bekleriz daha sonra bunları onların hayrına bağış olarak kaydederiz.

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