Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararla Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum atadı. Mahkeme, olağanüstü genel kurulun yapılıp sonlandırılması için de tedbir kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345'inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde isnaf yolunun açık tutulduğu belirtildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Türk Kızılayı'nda bir süre önce 700'ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200'e düştü. Şube kapatmaların usulsüz olduğu iddiasıyla şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatıldı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle, konu yargıya taşındı. Bilirkişi raporuyla da olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun tespit edilmesi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü genel kurul yapılması göreviyle Türk Kızılayı'na kayyum atandı.

Kuruma atanan kayyumlardan Ahmet Hizanlıoğlu ve İlhami Yıldırım aynı zamanda genel merkez denetleme kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Diğer kayyum ise Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ’2017/1906 esas numaralı’ başvuru hakkında verdiği karar üzerine Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Milletimizin bağışları ve gönüllü desteği ile 150 yıldır dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde tüm ihtiyaç sahiplerinin kara gün dostu olan Kızılay, gerek doğal gerekse insan kaynaklı tüm afetlerde devletinin en büyük yardımcı kuruluşu olmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Mahkemeye, ’Kızılay olağanüstü kongreye götürülsün’ başvurusu yapanlar, yukarıda sayılan ve Kızılay’ın temel ilkesi olan başlıkları ihlal etmiş, birbirinden farklı gurupların kişisel husumetle bir araya gelmesinden oluşmuştur.

Şöyle ki; Kızılay yönetimi, 15 Temmuz kalkışmasının ardından yapılan çalışmalarla FETÖ ile ilişkisi tespit edilen bir kısım şube başkanını görevden almış, bazı şubeleri kapatmış ve yeni heyetlerle yeniden milletinin hizmetine sunmuştur. Yine 15 Temmuz sürecinde milletinin yanında olması ve milletinin geleceğine sahip çıkma yükümlülüğünü taşıması gerekirken, alanlara çıkmayan, milletin yanında yer almayan kimi şubeler de aynı akıbeti yaşamıştır. Kızılay’ın milletinden emanet aldığı bağışları hakkıyla yerine ulaştırmayan, daha fazla insana ulaşmak için hiçbir faaliyet içinde yer almayan şubeler de kapatılmıştır. Kızılay Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemelerde emanete ihanet ettiği belirlenen şubelerde benzer bir şekilde görevden el çektirilmiştir.

Kızılay’ın yürütmüş olduğu ’Daha etkin bir Kızılay için’ yeniden yapılanma sürecinde, nüfus- faaliyet eksenli değerlendirme sonucunda da bazı şube başkanlarıyla yolların ayrılması kararı verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen kapatma nedenleri farklı olmakla birlikte, kapatılan bu şubelerin eski başkan ve delegeleri Kızılay’a başvurarak olağanüstü kongre toplanmasını talep etmiş, Kızılay Yönetim Kurulu ise bu kararı yerinde görmeyerek ve hukuken gerek şartların yerine getirilmediğini belirterek reddetmiştir. Adı geçen grup daha sonra aynı taleple mahkemeye başvurmuş, Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi ise bu talebi yerinde görerek, Kızılay’ın İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırakaya tarafından olağanüstü kongreye götürülmesine hükmetmiştir.

Söz konusu yerel mahkeme kararı kesin olmayıp, gerekçeli kararın yazılması ve Türkiye Kızılay Derneği’ne tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Türkiye Kızılay Derneği hukuki açıdan bir temele dayanmayan işbu talep ve karara karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulunacaktır.

Ancak şu bilinmelidir ki; 150 yıldır mazlumların umudu olan Kızılay, Fahri Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki insani yardım yürüyüşüne, ’Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kızılay’ı’ şiarıyla devam edecektir. Dünyanın tüm mazlumlarına karşı bu bizim yükümlülüğümüzdür."

KARAPINAR: TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ

Gelişmeleri değerlendiren Türk Kızılayı Ankara Kavaklıdere Şubesi Başkanı Gültekin Çağrı Karapınar, "Kapatılan şubeler aktif olarak çalışan ve Türk Kızılayı'na da ciddi manada topladığı bağışlarla dinamik bir güç katan şubelerdi. Yanlış olduğuna inandığımız şube kapatmaları kararında, tepkimizi hukuki olarak ortaya koyduk. Türk adaletine güveniyoruz. Türk Kızılayı'nı hak ettiği seviyeye taşımanın milli bir görev olduğu inancındayız" dedi.