Ekonomi Son dakika: Türk lirası (TL) mevduatına uygulanan stopaj indirimi 31 Temmuz'a uzatıldı

Son dakika: Türk lirası (TL) mevduatına uygulanan stopaj indirimi 31 Temmuz'a uzatıldı

Ekonomi

Son dakika: Türk lirası (TL) mevduatına uygulanan stopaj indirimi 31 Temmuz'a uzatıldı

Son dakika haberine göre, Türk lirasının değerini korumak, yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik için verilen stopaj desteği 31 Temmuz'a uzatıldı.

01 Haziran 2021, Salı 16:22 Son Güncelleme:
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Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik için verilen stopaj desteği 31 Temmuz'a uzatıldı.

Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Temmuz 2021'e uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği 31 Temmuz'a uzatıldı.

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.

Türk lirası mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik düzenlemede süre 31 Mayıs itibarıyla sona ermişti.


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