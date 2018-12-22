Konuya ilişkin Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LLY) devredilmiştir. LLY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir" denildi.

YÜZDE 55 LEVENT YATIRIM'DA

Devir ile birlikte Türk Telekom'da ortaklık yapısı şöyle değişti: Levent Yapılandırma AŞ: Yüzde 55, Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu yüzde 6.68, halka açık yüzde 13.32...

DEVRALAN ŞİRKET EXSA EXPORT'A AİT

İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre Levent Yatırım AŞ Nisan 2018'de kuruldu. 50 bin TL sermayeli şirketin adresi Sabancı Center'da bulunuyor. 15 Kasım tarihli sicil gazetesine göre Levent Yatırım AŞ'nin yüzde 100 hissesi Exsa Export San. Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ'ye ait. 234 milyon TL sermayeli Exsa Export şirketi ise 2005 yılında kuruldu.