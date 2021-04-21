Dünya Son dakika... Türk yolcunun üzerinden 40 bin euro değerinde servet çıktı!

Son dakika... Türk yolcunun üzerinden 40 bin euro değerinde servet çıktı!

Dünya

Son dakika... Türk yolcunun üzerinden 40 bin euro değerinde servet çıktı!

Türkiye'den Almanya'ya giden Türk vatandaşının üzerinde gümrük aramasında 40 bin euro (392 bin TL) değerinde altın ve ziynet eşyası çıktı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
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Türkiye'den 16 Nisan’da Almanya'ya giden 45 yaşında olduğu ifade edilen Türk vatandaşı kadının Hannover Havalimanı'nda gümrükte yapılan kontrol sırasında gümrüğe beyan edilmemiş 40 bin euro (392 bin TL) değerinde altın ve ziynet eşyasına el konulduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili yerel medyaya açıklamalarda bulunan Hannover Havalimanı gümrük basın sözcüsü Nils Haustein, “Valizlerin taramaları sonucunda çorap ve pantolonlara gizlenmiş altın kolyeler ve ziynet eşyaları bulduk. Bu tür olaylarla çok karşılaşmaya başladık” dedi.

Haustein, nakit beyan edilmemesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euro’nun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit para, bunun yanı sıra 430 euroyu geçen altın ve ziynet eşyalara el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.

DHA

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