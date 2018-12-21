Son dakika! Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Ümraniyespor - Fenerbahçe, Trabzonspor - Balıkesirspor ve Boluspor - Galatasaray eşleşmeleri gerçekleşti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekimi sonrası Ümraniyespor - Fenerbahçe, Trabzonspor - Balıkesirspor ve Boluspor - Galatasaray ile eşleşti.
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Bodrumspor
Kayserispor - Akhisarspor
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Trabzonspor - Balıkesirspor
Boluspor - Galatasaray
Başakşehir - Hataysapor
Antalyaspor - Göztepe
Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar Aspor, ATV ve A2TV'den canlı yayınlanacak.
Seribaşı olanlar
Galatasaray
Fenerbahçe
Başakşehir
Trabzonspor
Yeni Malatyaspor
Göztepe
Kasımpaşa
Kayserispor
Seribaşı olmayanlar
Akhisarspor
Alanyaspor
Antalyaspor
Boluspor
Ümraniyespor
Balıkesirspor
Hatayspor
Bodrumspor