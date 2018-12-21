Son dakika! Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekimi sonrası Ümraniyespor - Fenerbahçe, Trabzonspor - Balıkesirspor ve Boluspor - Galatasaray ile eşleşti.

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Bodrumspor

Kayserispor - Akhisarspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Balıkesirspor

Boluspor - Galatasaray

Başakşehir - Hataysapor

Antalyaspor - Göztepe

Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar Aspor, ATV ve A2TV'den canlı yayınlanacak.

Seribaşı olanlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Başakşehir

Trabzonspor

Yeni Malatyaspor

Göztepe

Kasımpaşa

Kayserispor

Seribaşı olmayanlar

Akhisarspor

Alanyaspor

Antalyaspor

Boluspor

Ümraniyespor

Balıkesirspor

Hatayspor

Bodrumspor