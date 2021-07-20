Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma günü Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüştü.

Macron, daha da ileri giderek sözde konseyin üyelerine Fransız desteğinin güvencesini verdi. Ankara, Fransız liderin 'terörist gruplardan oluşan bir fraksiyona yapay meşruiyet sağlamaya çalıştığını” açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan bir heyeti kabul etmesini kınıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesini kınıyoruz. Fransa’nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye’nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir.

Sözkonusu örgütün son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Türkiye’nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz."



