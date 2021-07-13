Türkiye Son dakika: Türkiye, Tunus'a solunum cihazı, oksijen tüpü ve koronavirüs aşısı gönderdi

Son dakika: Türkiye, Tunus'a solunum cihazı, oksijen tüpü ve koronavirüs aşısı gönderdi

Türkiye

Son dakika: Türkiye, Tunus'a solunum cihazı, oksijen tüpü ve koronavirüs aşısı gönderdi

Son dakika haberi...Tunus'a koronavirüsle mücadele amacıyla askeri kargo uçağı ile Türkiye'den maske, dezenfektan, solunum cihazı, oksijen tüpü ve koronavirüs aşısı gönderildi.

13 Temmuz 2021, Salı 15:45 Son Güncelleme:
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Türkiye, koronavirüsle mücadele eden ülkelere tıbbi malzeme desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda tıbbi yardım malzemesi hazırlandı. 

Maske, dezenfektan, solunum cihazı, oksijen tüpü, eldiven ve koronavirüs aşısı bulunan koliler, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerlerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı yardım kolileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Yükleme işleminin ardından uçak, yardım malzemelerini Tunus'a ulaştırmak üzere havalandı.


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