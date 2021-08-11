Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti. 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı %50’in üzerine çıktı." dedi.

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 42 milyon 611 bin 185, ikinci doz aşı sayısı 30 milyon 583 bin 890 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 79 milyon 196 bin 344'e yükseldi. İstanbul'da 14 milyon 371 bin 401, Ankara'da 6 milyon 235 bin 43, İzmir'de ise 5 milyon 215 bin 373 doz aşı yapıldı.

124 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 49,09 olarak kayda geçti. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

"ARTIŞI KONTROL ALTINDA TUTMAK ZORUNDAYIZ"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

BARTIN VE BURDUR'DA AŞI OLMA ORANI YÜZDE 75'İN ÜSTÜNE ÇIKTI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın ve Burdur'un renginin Kovid-19 aşı haritasında maviye döndüğünü belirterek, "18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de yüzde 75'in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım." ifadelerini kullandı.

Sivas ve Adana'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını aktaran Koca, Kovid-19 risk haritasında bu iki ilin renginin turuncu yerine sarı olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas ve Adana'yı bir an önce haritada mavi görmek istediğini belirtti.



