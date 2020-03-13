Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylelikle Türkiye'deki koronavirüs vakası 2'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.









Posta yazarı Sağlık Bakanı ile konuştu

Gece geç saatlerde Bakan Koca ile konuşan Posta yazarı Candaş Tolga Işık, koronavirüsle ilgili son durumu sordu. Avrupa'nın başından beri gereken tedbirleri almadığını söyleyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

Çin’deki büyük dalgayı, burnumuzun dibi İran’daki dalgayı atlattık ama maalesef Avrupa’daki salgından etkilendik. Günde 300 bin giriş çıkış var Avrupa’yla… Giriş çıkışı kapamadığımız sürece bundan etkilenmek kaçınılmazdı. Amerikalılar şimdi söylüyor, ben günlerdir anlatıyorum: Salgının en büyük gediklerinden biri Avrupa ve başından beri gereken tedbirleri almıyor.

Konuşmanın devamını okumak için tıklayın: Sağlık Bakanı: 'En agresif tedbirleri alacağız'





Tedbirler alındı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 mart gecesi açıklanmıştı. İlk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından eğitime devam edilecek. Üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edildi. Öte yandan spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

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