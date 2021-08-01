Türkiye Son dakika: Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Aşılamada son durum

Son dakika: Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Aşılamada son durum

Türkiye

Son dakika: Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Aşılamada son durum

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı uygulandı.

01 Ağustos 2021, Pazar 19:51 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu. Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı.

AA

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