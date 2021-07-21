Son dakika haberine göre; Türkiye'de 10 Temmuz'da koronavirüs testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldi. Öte yandan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında son 24 saatte yaşananlar da açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...

Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 COVID-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46'sının COVID-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.

Koronavirüs testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.

Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz'da yüzde 3,01, 17 Temmuz'da yüzde 3,27, 18 Temmuz'da yüzde 3,28, 19 Temmuz'da ise yüzde 3,38 olarak gerçekleşti.

Dün ise 198 bin 537 koronavirüs testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi. Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.

SON 10 GÜNÜN EN YÜKSEK VEFATI 18 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Günlük Koronavirüs tablosuna göre, 10-11 Temmuz'da 37, 12 Temmuz'da 49, 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35, 17 Temmuz'da 38 kişi hayatını kaybetti.

Son 10 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli." uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Temmuz saat 23.02 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 38 bin 463, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 162 bin 84 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 860 bin 40'a yükseldi. İstanbul'da 11 milyon 727 bin 870, Ankara'da 5 milyon 190 bin 863, İzmir'de ise 4 milyon 301 bin 596 doz aşı yapıldı.

46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,06 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında saat 19.00 itibarıyla son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 150 bin 917 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

'BAYRAM SALGIN HASTALIK İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ'

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. " ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi kentteki bir yurtta karantinaya alındı.



