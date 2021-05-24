Türkiye Son dakika... Türkiye'de saldırı planlayan DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Son dakika... Türkiye'de saldırı planlayan DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Türkiye

Son dakika... Türkiye'de saldırı planlayan DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Türkiye'de saldırı hazırlığı yapan kişi, İstanbul polisinin takibiyle amacına ulaşamadan yakalandı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, 1999 yılında Mısır'da doğdu.Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Orada geçirdiği süre boyunca, patlayıcı, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcılar konusunda uzmanlaştı.

Terör örgütünün başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubun kritik ismi oldu. Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gitti, ardından da Türkiye'ye geldi. İnternet üzerinden, DEAŞ'lı teröristlere bomba yapım ve kimya dersleri verdi.

KANLI EYLEMLER PLANLIYORDU

Şüpheli, Amerikan istihbaratı tarafından takip ediliyordu. Elde edilen bilgiler Türk yetkililerle paylaşıldı.

TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin haberine göre; İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı bilgisine ulaştı. ABD'ye ait bazı kurumların da hedefler arasında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası operasyon düzenlendi.

Şüpheli, irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte Esenyurt'ta yakalandı. Hakim karşısına çıkan Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.


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