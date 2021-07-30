Son dakika: Türkiye'deki yangınlar için Azerbaycan'dan destek geliyor
Türkiye'deki yangınlar devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yangınları söndürme çalışmalarına destek amacıyla ekiplerin gönderilmesini talimat etti.
30 Temmuz 2021, Cuma 11:01 Son Güncelleme:
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Son dakika yangın haberi...Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.
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