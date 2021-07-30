Türkiye Son dakika: Türkiye'deki yangınlar için Azerbaycan'ın ardından Ukrayna'dan destek!

Son dakika: Türkiye'deki yangınlar için Azerbaycan'ın ardından Ukrayna'dan destek!

Türkiye

Son dakika: Türkiye'deki yangınlar için Azerbaycan'ın ardından Ukrayna'dan destek!

Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Ukrayna'dan 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi için talimat vermişti.

30 Temmuz 2021, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi gönderdi.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, servise ait 2 itfaiye uçağının bugün Türkiye’ye gittiği bildirildi. Açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020’de afet alanında varılan iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı kapsamında Türk itfaiyecilerine yardım etmek amacıyla Ukrayna, 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı ile birlikte destek grubu gönderdi." ifadesine yer verildi.


Söz konusu açıklamada, gönderilen destek ekibinin dağlık alanlarda tecrübeli ve Karadağ, İsrail, Gürcistan’daki büyük çaplı yangınlarda görev almış deneyimli ekip olduğu da kaydedildi.

AZERBAYCAN'DAN YANGIN DESTEĞİ

Son dakika yangın haberi...Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

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