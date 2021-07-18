Siyaset Son dakika: Türkiye'den, Almanya'daki başörtüsü kararına sert tepki

Son dakika: Türkiye'den, Almanya'daki başörtüsü kararına sert tepki

Siyaset

Son dakika: Türkiye'den, Almanya'daki başörtüsü kararına sert tepki

Son dakika haberi...Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uygulanan başörtüsü kısıtlamasına Dışişleri Bakanlığı'dan tepki geldi.

18 Temmuz 2021, Pazar 10:09 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararını kınadı.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI BAKIMINDAN TEHLİKELİ KARARI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Avrupa’yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz" denildi.



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