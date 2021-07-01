Türkiye Son dakika: Türkiye'den flaş KKTC açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi hala masadadır
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Son dakika: Türkiye'den flaş KKTC açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi hala masadadır

Türkiye

Son dakika: Türkiye'den flaş KKTC açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi hala masadadır

Son dakika haberi, KKTC ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.' dedi.

01 Temmuz 2021, Perşembe 16:05 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır. AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir" ifadelerine yer verdi.



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