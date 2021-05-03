Türkiye Son dakika: Türkiye'den Libya açıklaması! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Son dakika: Türkiye'den Libya açıklaması! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türkiye

Son dakika: Türkiye'den Libya açıklaması! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, 'Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Libya'da gerçekleştirilen temaslar sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.



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