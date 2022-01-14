Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

2022'ye güzel giriş yaptığımıza inanıyorum. Ankara Uzay Havacılık'ta yapılan tesislerimizi de hizmete açmıştık. 2 gün önce de yerli milli projelerle ilgili Savunma Sanayi İcra Kurulu Toplantımızı yapmıştık.

Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışardan alım istemiyoruz.

"HAMDOLSUN BUGÜNLERE GELDİK"

2004'ten beri azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Hamdolsun bu günlere geldik. Türkiye savunma sanayi alımları sayesinde yaptığımız atılımlarla oynanan kirli oyunları bozan bir ülke oldu.

Ülkemizin başarısı mazlum ve mağdur halklar için de önemli umut kaynağı haline geldi. Tüm ambargolara rağmen Türkiye milli çıkarlarının gerektirdiği hamleleri yapabilmesini savunma sanayinde elde ettiği başarıya borçludur.

Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı her geçen gün artıyor. İhracatımızın 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik.

BİR YANDAN DA GÖZÜMÜZ UZAYDA

Artık aktif savunma anlayışı ile ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Yüksek teknolojileri sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz.

Karmaşık sistemlere yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da fırlatma ve uydu sistemleri çalışmalarımız sürüyor. Mavi vatanın güvenliği için birçok projeyi hayata geçirdik. Milli savaş gemilerimizi, sismik araştırma, sahil güvenlik lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz.

Bu projelerde yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık. İHA'larda edindiğimiz tecrübe eli hareket eden versiyonları üzerinde çalışıyoruz.

ÜLKEMİZİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ UFUK, MİLLİ MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİYLE GELİŞTİRİLDİ

Birçok deniz aracımız son teknolojilerle modernize ediliyor. Deniz araçlarımızın silah radar muharebe sistemleri yerli ve milli ürünlerle üretiliyor.

Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildi. STM öncülüğünde Aselsan, Havelsan gibi 194 yerli firmamızın katkısı ile gerçekleştirildi.

Bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyor.

10 TONLUK BİR HELİKOPTER İÇİN GEREKLİ PLATFORMA SAHİP

Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan geminin; 99,5 metre tam boya, 14,4 metre azami genişliğe, 2 bin 400 ton deplasmana ve 3,6 metre su çekimine ve 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahip olduğu biliniyor.

Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımlarını ASELSAN üretti. Ufuk Korveti aynı zamanda Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Korvet 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.



