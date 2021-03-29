Türkiye Son dakika: Türkiye'nin yeni risk haritası açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin yeni risk haritası açıklandı

Türkiye

Son dakika: Türkiye'nin yeni risk haritası açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını açıkladı.

29 Mart 2021, Pazartesi 20:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Düşük risk kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

Bakan Koca haritayı Kabine Toplantısının ardından Twitter hesabından paylaştı.

''İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim.''

İlgili Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Hakan Çelik
Ticaride binek araç konforu
Hakan Çelik
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Numan Kurtulmuş’tan ilk mesajlar
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Feribot seferlerine fırtına engeli