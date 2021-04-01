Son dakika: Turşu tesisindeki iğrenç görüntülerle ilgili flaş gelişme
Son dakika haberine göre, turşu tankındaki iğrenç görüntülerle ilgili işletme mühürlendi ve faaliyetten men edildi. Ayrıca yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Pakdemirli, 'Turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır' dedi.
01 Nisan 2021, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
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"Süt banyosu", "dönerle dans" ve "ekmek" rezaletinden sonra bir gıda skandalı daha yaşandı. Turşu tankında görüntü paylaşan işletmenin mühürlendiği ve faaliyetten men edildiği bildirildi. Öte yandan yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu
Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, “Turşu tankına girerek, dans eden” bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.
Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa’nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Urfa ve Manisa’da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir’de gözaltına alındı.
A.G isimli kişinin Manisa’nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.
Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.
Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.