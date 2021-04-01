"Süt banyosu", "dönerle dans" ve "ekmek" rezaletinden sonra bir gıda skandalı daha yaşandı. Turşu tankında görüntü paylaşan işletmenin mühürlendiği ve faaliyetten men edildiği bildirildi. Öte yandan yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu





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Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, “Turşu tankına girerek, dans eden” bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.

Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa’nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Urfa ve Manisa’da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir’de gözaltına alındı.

A.G isimli kişinin Manisa’nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.

Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.