Son dakika... Tutuklu Vali yardımcısının karısına “Bylock” gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcı 68 şüpheli şahsı belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan 68 şüpheli şahıstan 28’i gözaltına alındı.

Gözaltına alına şüpheliler arasında, eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet’in karısının da bulunduğu öğrenildi. Tekirdağ Vali yardımcısıyken görevden alınan ve 25 Temmuz 2016’da örgüt üyeliğinden tutuklanan Mümin Heybet’in eşiyle Bylock üzerinden arkadaş olduğu öğrenilirken, halen Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Mümin Heybet’in eşi Afra Heybet’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerek firari 40 ByLock kullanıcısının yakalanması için polisin çalışmaları sürtüyor.

(Milliyet)



