Türkiye Son dakika... Tuzla'da fabrika yangını

Son dakika... Tuzla'da fabrika yangını

Türkiye

Son dakika... Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

30 Eylül 2021, Perşembe 15:16 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.


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