Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.



