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Son dakika! Tuzla'daki koku soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! Tuzla'daki koku soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.


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