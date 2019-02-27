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Son dakika! Tuzla'daki koku soruşturmasında gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada bugün sabah saatlerinde vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. C.A. akşam saatlerinde ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! Tuzla'daki koku soruşturmasında gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekilirken vidanjörden örnekler alındı.

Akşam saatlerine doğru flaş bir gelişme yaşandı. Tuzla’daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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