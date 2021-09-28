Bilim & Teknoloji Son dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Bilim & Teknoloji

Son dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Twitter kullanıcıları erişim sorunu yaşıyor. Sayfaya giriş yapamayan kullanıcılar, Twitter çöktü mü? Twitter'da neden erişim sorunu yaşanıyor? gibi sorulara yanıt arıyor.

28 Eylül 2021, Salı 19:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.

Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER iPhone telefonlar nasıl resetlenir? (iPhone 6, 7, 8, X, 11 ve üstü tüm modellerde telefon resetleme yöntemi)