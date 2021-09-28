Son dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
Twitter kullanıcıları erişim sorunu yaşıyor. Sayfaya giriş yapamayan kullanıcılar, Twitter çöktü mü? Twitter'da neden erişim sorunu yaşanıyor? gibi sorulara yanıt arıyor.
28 Eylül 2021, Salı 19:30 Son Güncelleme:
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Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.
Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.
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