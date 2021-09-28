Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.

Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.