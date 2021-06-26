Son dakika: TYT sona erdi! Milyonlarca öğrenci sınavda ter döktü

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre verildi. Sınav 12.30’da sona erdi..

TYT’de Türkçe testinde adaylar 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru çözdü.









Adaylar artık sınav salonlarında ter döktü.Sınav merkezlerinin kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı. Birkaç dakika sonra sınav başlamış olacak. Aday yakınlarının bina önlerindeki heyecanlı bekleyişi de başladı. Anneler, babalar çocuklarının saat 12.30’da yüzlerinde gülümsemeyle çıkmasını umdu.

2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı YKS’nin ilk oturumu için kapılar kapandı. 15 dakika sonra başlayacak sınav için artık adaylar sınav binasına alınmadı.. 81 ilde düzenlendi. TYT’ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girdi. TYT’de 420 bin 178 kişi görev aldı.



