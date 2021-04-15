Ekonomi Son dakika: Ücretsiz izin desteği verilen sektörlere yenileri eklendi

Son dakika: Ücretsiz izin desteği verilen sektörlere yenileri eklendi

Ekonomi

Son dakika: Ücretsiz izin desteği verilen sektörlere yenileri eklendi

Kaplıcalar, internet kafeler, güzellik salonları, düğün salonları, spor tesisleri de ücretsiz izin desteği verilen sektörlere dahil edildi.

15 Nisan 2021, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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Torba yasada verilen bir önerge ile ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi. Kaplıcalar, internet kafeler, güzellik salonları, düğün salonları, spor tesisleri de kapsama alındı.

 TBMM'de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor.

Verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak.

Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

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