Son dakika: Ücretsiz ve aracısız olacak! Bakan duyurdu...

Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak. Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." dedi.







