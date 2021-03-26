Son dakika: Ücretsiz ve aracısız olacak! Bakan duyurdu...
Son dakika haberine göre, Kolay İhracat Platformu bugünden itibaren ücretsiz ve aracısız olacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu.
26 Mart 2021, Cuma 12:25 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak. Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." dedi.
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