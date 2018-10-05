  • Haberler
  • Futbol
  • Son dakika! UEFA Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı yeniden inceliyor

Son dakika! UEFA Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı yeniden inceliyor

UEFA’nın Yargı Birimi, Galatasaray’ın Finansal Fair Play konusundaki anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verdi. Yapılan resmi açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu’na gerekli yazı iletildi.

05 Ekim 2018, Cuma 15:54 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 15:56
A A

Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play konusunda yeni bir döneme daha başlıyor. UEFA'nın resmi sitesinden bugün yapılan açıklamada, UEFA yargı birimi tarafından sarı-kırmızılılarla yapılan anlaşmanın yeniden incelenmesi istendi.

UEFA'nın Finansal Kontrol Kurulu'na gönderilen yazıda, Galatasaray ile gerçekleştiren başa baş anlaşmasının incelendiği ve yeniden gözden geçirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Yeniden gözden geçilerek bu anlaşma süresince ise 13 Haziran 2018 tarihinde yapılan anlaşmanın şartları devam edecek.

Yeniden inceleme süresi UEFA Finansal Kontrol Kurulu tarafından tamamnlanınca yeni bir karar verilecek.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.