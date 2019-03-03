Son dakika! Ufuk Bayraktar tahliye oldu

Ufuk Bayraktar'ı Silivri Cezaevi çıkışında ailesi, arkadaşları ve basın mensupları karşıladı. Hapis çıkışı ilk sözleri ise ''Cezaevi üniversite gibi. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin'' oldu.

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Ufuk Bayraktar cezaevine girdikten sonra sosyal medya sayfasından bir mektup paylaşmış ve "Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benim de 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahlı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adaletinin güvenli ellerinde olacağım. Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır vardır. İnşallah 6 ay sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun" sözlerine yer vermişti.

Ufuk Bayraktar son olarak "Vatanım Sensin" dizisindeki Dağıstanlı rolüyle seyircilerin karşısına çıkmıştı.