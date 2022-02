Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçmesi sonucu "Ukrayna kuzeyden güneye saldırıya uğruyor. Şu anda silah dağıtıyoruz savunma için. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek," ifadelerini kullanarak orduya katılım çağrısında bulundu.





Zelenskiy'nin açıklamaları şöyle:

Kuzeyden güneyden saldırıya uğruyoruz. Silah dağıtıyoruz her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip gerekli karakollara rapor vermeli. Oraya kaydolmalı. eski askerlere gazilere çağrı yapıyoruz. Lütfen gereken işlemleri yapın. Sabahtan itibaren yaralanan askerlerimiz oldu.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Lütfen kan bağışı yapın. Ayrıca bu zor şartlar altında her şirket her iş insanı şu anda geleceğimizi belirlemede rol oynuyor. Lütfen toplum için çalışın. Her çalışan bize hizmet sağlamaya devam etmeli. Siyasetçilerimize minnettarım bize destek oldukları için. Hepimiz müthiş bir ülkenin vatandaşlarıyız. Şehirlerinizi savunmaya hazır olun. Ukrayna'da ülkeyi korumak için herkesin yaptırımlarını ve cezalarını kaldıracağız.

NAZİLERİN YAPTIĞI GİBİ ÜLKEMİZE SALDIRDI

Bu sabah tarihe düştü. Çok farklı bir tarih bizim ve Rusya için. Diplomatik bağlarımızı Rusya ile kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı

"TARİHİ YOK SAYAMAZSINIZ"

Rusya kötülük yolunda ilerliyor. Her şey Rusya halkına bağlı. Rusya halkı bir karar vermek mecburiyetinde. Rusya'da çıkıp bu savaşa karşı protesto yapabilirsiniz. Şimdi ayrıca Ukrayna ve Rusya vatandaşlarına Rusça çağrı yapmak istiyorum. Tarihi yok sayamazsınız. Bu yüzden Ukrayna vatandaşları Rusya'da akrabası olanlar, lütfen onlara çağrı yapın. Bu hakikat çok önemli. Sizi her saat başı bilgilendireceğiz. Şimdiden itibaren bu artık multimilyoner ordudur. Çok yaşa Ukrayna.

"ABD ULUSLARARASI YARDIM TOPLAMAYA BAŞLADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında bu sabah saatlerinde sosyal medyadan halka seslendi. Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Zelenskiy, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü, ABD’nin uluslararası yardım toplamaya başladığını aktardı.

“VATANDAŞLARA EVDE KALIN ÇAĞRISI”

Vatandaşlara sakin olmaları ve evde kalmaları çağrısı yapan Zelenskiy, “Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor, tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.