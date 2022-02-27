Dünya Son dakika: Ukrayna Odessa’da siren sesleri

Son dakika: Ukrayna Odessa’da siren sesleri

Dünya

Son dakika: Ukrayna Odessa’da siren sesleri

Ukrayna'nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.

27 Şubat 2022, Pazar 23:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ukrayna’nın liman şehri Odessa'da yerel saatle 19.00 sularında siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etti.



Patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, siren sesleri sonrası Odessa halkı sığınaklara indi.

İHA

İlgili Haberler
Rusya'ya bir kötü haber daha! Flaş kapatma kararıKiev'de sivillerin tahliyesi imkansız hale geldiSon dakika: Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya füze fırlattıBeyaz Saray'dan Rusya’nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kiev'de sivillerin tahliyesi imkansız hale geldi