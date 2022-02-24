Dünya Son dakika... Ukrayna'da korkulan oldu! Kritik yerlerin kontrolü Ruslara geçti

Son dakika... Ukrayna'da korkulan oldu! Kritik yerlerin kontrolü Ruslara geçti

Dünya

Son dakika... Ukrayna'da korkulan oldu! Kritik yerlerin kontrolü Ruslara geçti

Son dakika gelişmesine göre, Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’e yakın bir konumda bulunan Gostomel Askeri Havaalanı’nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünün Rusya’ya geçtiğini duyuruldu.

24 Şubat 2022, Perşembe 21:45 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi ve ağır saldırısı devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’e yakın bir konumda bulunan stratejik Gostomel Askeri Havaalanı’nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünün Rusya’ya geçtiği duyurularak, Çernigov, Herson, Harkov, Melitopol gibi büyük şehirlerde kritik noktaların Rus güçleri tarafından vurulmaya devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Gostomel Askeri Havaalanı’nı yeniden ele geçireceklerini ve Rus birliklerini geri püskürteceklerini açıkladı.

KİEV (İHA)

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