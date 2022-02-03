Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın kabul etmesi halinde Donbas üzerine barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Reznikov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Doğu Ukrayna'daki barış görüşmelerinin yerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine İstanbul'a veya diğer Türk şehirlerine kaydırmaktan mutlu olacağını ancak Rusya'nın kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için ateşkes görüşmeleri ağırlıklı olarak Belarus'un başkenti Minsk'te yapıldı ancak Belarus, Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Rusya ile daha yakın ilişkiler kurdu.

ERDOĞAN'DAN KİEV SEYAHATİ ÖNCESİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev seyahati öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, 'Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırımlar, Turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz' dedi.







