Rusya tarafından işgal altında olan Ukrayna'nın hemen hemen her yerinden son dakika haberleri sürekli olarak dünyaya servis ediliyor. Pek çok bölgesinde çatışma yaşanan ülkenin sokakları adeta birer direniş merkezi haline geldi. Rus ordusu Karadeniz'den Ukrayna şehirlerine füzeler fırlattı. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını haberimizden dakika dakika takip edebilirsiniz.

9.23: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Haber ajanslarına yaptığı açıklamada, 'Son 24 saat içinde Kherson ve Berdyansk şehirleri Rus silahlı kuvvetleri tarafından tamamen kuşatıldı' dedi.





09.10: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı sirenleri duyuldu.

09.00: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko Telegram'a, Pazar günü Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv şehrinin sokaklarında Rus askeri araçlarının görüldüğünü yazdı.

Herashchenko ve Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi tarafından yayınlanan videolar, bir cadde boyunca hareket eden birkaç hafif askeri aracı ve yanan bir tankı gösterdi.

07.07: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

06.37: Kiev'de petrol deposu vuruldu. Alevlerin yükseldiği bölgeden yeni görüntüler CNN TÜRK ekranlarına böyle yansıdı.

06.21: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

06.00: Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

05.16: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yoğun çatışmalar devam ediyor. Şehirde yeniden siren sesleri duyulmaya başlandı. Köy ve kırsal alanlarda her 2 ülkenin askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.

05.12: Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

05.12: Gece boyunca süren çatışmalar sırasında hem Ukrayna askerleri, hem de Rus askerleri karşılıklı olarak esirler aldı. Her 2 taraftan da ağır kayıplar verildiği bilgileri alınırken, bazı kentlerde meskun mahal çatışmalarının sürdüğü açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 2 bin 500 dolayında askerin yaralandığını ifade etti.

"BAŞKAN OLSAYDIM YAŞANMAZDI"

04.57: ABD Eski Başkanı Trump, Ukrayna halkına desteğini ifade etti ve Ukrayna Lideri Zelenskiy için 'Çok cesur bir adam.' ifadelerini kullandı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi. 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen Trump,"Ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.

04.55: Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'deki doğalgaz boru hattını havaya uçurduğunu söyledi.

04.40: Japon milyarder Hiroshi Mikitani, Ukrayna'ya 8,7 milyon dolar bağışladı.

04.18: Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.

03.27: Dünya’da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.

03.10: Rus ordusu Vasilkov bölgesinde petrol deposu olduğu öne sürülen bölgeyi vurdu. Bölgeden çıkan ateş ve duman gökyüzünü kapladı.

03.15: Rusya hükümeti, Baltık ülkelerine hava sahasını kapatırken Rus havayolu şirketi Aeroflot, Letonya ve Romanya’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

02.59: Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.

01.59: Elon Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişimini aktif hale getirdi.

01.30: Ukrayna'nın Lviv kentinde Polonya'ya geçmek üzere tren istasyonunda yüzlerce Ukraynalı bekliyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerle ilgili "2. Dünya Savaşı yıllarını anımsatıyor" yorumları yapıldı.