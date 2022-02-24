Dünya Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dünya

Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberine göre, Ukrayna, Rusya'nın askeri operasyonunun ardından ülkenin başkenti Kiev'de halkın güvenliğinin sağlanması adına bugünden itibaren kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

24 Şubat 2022, Perşembe 18:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya'nın Ukrayna yönelik askeri operasyonu devam ederken, Ukrayna hükümeti başkent Kiev'de halkın güvenliğini sağlamak adına sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldığını duyurdu.

Alınan karar kapsamında bugünden itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının, 07.00 ile 22.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi. Bu kararın, başkent sakinlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirten Ukrayna hükümeti, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşımanın hizmet vermeyeceğini kaydetti. Aynı zamanda, metro istasyonlarının günün her saatinde sığınak olarak hizmet vereceği bildirilirken, Kiev halkının evlerine zamanında dönmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların, özellikle kritik altyapı şirketlerinin çalışanları olmak üzere şehir içinde sokağa çıkması gerektiği durumda yanlarında kimlik belgelerini bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

KİEV (İHA)

İlgili Haberler
Ukrayna'da savaş başladı! Rusya harekat başlattı, kentler bombalanıyor patlama sesleri geliyor...Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemi vuruldu!Kiev'de Ukrayna askeri uçağı düştü: 10 ölüRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 18 ölü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Rusya hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var