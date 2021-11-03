Türkiye Son dakika: Ulaşıma sis engeli! Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Son dakika: Ulaşıma sis engeli! Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Türkiye

Son dakika: Ulaşıma sis engeli! Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

03 Kasım 2021, Çarşamba 22:53 Son Güncelleme:
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Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

AA

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