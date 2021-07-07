Dünya Son dakika: Ülke şokta! Devlet Başkanı suikaste uğradı

Son dakika: Ülke şokta! Devlet Başkanı suikaste uğradı

Dünya

Son dakika: Ülke şokta! Devlet Başkanı suikaste uğradı

Son dakika haberine göre, Haiti Devlet Başkanı Moise evinde suikaste uğradı. Cumhurbaşkanı Moise hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 13:24 Son Güncelleme:
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Reuters'in son dakika haberine göre, Haiti Cumhurbaşkanı Moise evine suikaste uğrayarak hayatını kaybetti.

Geçici Başbakan Claude Joseph, Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada kimliği belirsiz bir grup insanın gece saatlerinde Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülküne saldırdığını ve onu vurarak öldürdüğünü söyledi.

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