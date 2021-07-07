Son dakika: Ülke şokta! Devlet Başkanı suikaste uğradı

Reuters'in son dakika haberine göre, Haiti Cumhurbaşkanı Moise evine suikaste uğrayarak hayatını kaybetti.

Geçici Başbakan Claude Joseph, Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada kimliği belirsiz bir grup insanın gece saatlerinde Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülküne saldırdığını ve onu vurarak öldürdüğünü söyledi.







