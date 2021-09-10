Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.









İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı...

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.



