Son dakika: Ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
MSB'nin son dakika açıklamasına göre, ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 4 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
10 Eylül 2021, Cuma 12:00 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı...
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1436248058627567623?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1436248058627567623%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-msb-duyurdu-kirmizi-bultenle-araniyordu-yakalandi-41891801
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