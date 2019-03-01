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Son dakika! Uludağ yolunda otobüs devrildi: Yaralılar var!

Bursa'da tur otobüsünün Uludağ kayak merkezinden dönüşte Dobruca mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yan yattığı, kazada yaralananlar olduğu bildirildi...

01 Mart 2019, Cuma 17:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! Uludağ yolunda otobüs devrildi: Yaralılar var!

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü Uludağ yolunda devrildi.

İstanbul'dan gelen lise öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkiinde kaza yaptı.

Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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