Siyaset Son dakika: Ümit Özdağ 26 Ağustos'ta partisini kuracak

Son dakika: Ümit Özdağ 26 Ağustos'ta partisini kuracak

Siyaset

Son dakika: Ümit Özdağ 26 Ağustos'ta partisini kuracak

Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ partisinin kurulacağı tarihi açıkladı. Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını duyurdu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İYİ Parti'den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi'ni kuran Ümit Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu. Ümit Özdağ, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla da buluştu. Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "Ayın 26'sında partimizi kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu partinin kuruluşundan önceki son il ziyareti. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
ABD budur
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD ile Türkiye arasında ‘göçmen anlaşması’ iddiası! Açıklama geldi…