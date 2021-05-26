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Son dakika! Ümit Özdağ İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında ifade vermek için adliyeye geldi

Siyaset

Son dakika! Ümit Özdağ İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında ifade vermek için adliyeye geldi

Son dakika! Ümit Özdağ hakkında FETÖ soruşturması yürütülen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ifade vermek için adliyeye geldi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın bilgisine başvuruluyor. Adliyeye gelen Özdağ, soruşturma savcısına ifade veriyor.


İYİ Parti'den ayrılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında “FETÖ” iddialarında bulunmuştu. Özdağ’ın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ümit Özdağ bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağırıldı. Bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Özdağ şu an ifade veriyor.


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